,,Plantatie" de substante ilegale, descoperita in locuinta unui clujean! Traficantul a fost retinut de politisti FOTO si VIDEO

Un traficant de droguri din Cluj care isi crestea singur marfa, chiar in locuinta, a fost retinut de politisti. Barbatul de 33 de ani este cercetat pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc in forma continuata.Probele administrate au indicat faptul ca, in luna noiembrie 2024, acesta ar fi detinut si comercializat cantitati de canabis, drog de risc, catre consumatori din judetul Cluj. Politistii au gasit plante de canabis, droguri dar si plicuri in casa barbatului.,,De ... citește toată știrea