Planul Europei pentru a "scapa" de gazul rusesc. Ce trebuie sa faca Romania

Circa doua treimi din importul de gaz rusesc in tarile din UE poate fi inlocuit pana la sfarsitul anului, conform planului propus de Comisia Europeana. Printre cele mai importante masuri sunt umplerea instalatiilor de stocare a gazului in proportie de 90% inainte de iarna viitoare si cresterea importului de gaz lichefiat. In 2021, circa 45 % din gazele arse de europeni au venit din Rusia, adica circa 166 de miliarde de metri cubi de gaz. Avand in vedere invazia Rusiei in Ucraina, Comisia ... citeste toata stirea