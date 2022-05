Planul faraonic si controversat al presedintelui CJ Cluj: o echipa din Romania sa castige Champions League

In contextul in care CFR 1907 Cluj a devenit campioana Romaniei, presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a venit cu o propunere inedita: comunitatea clujeana sa sustina o singura echipa care "sa poata sa castige Champions League". Presedintele CJ Cluj, Alin Tise, felicita CFR 1907 Cluj pentru castigarea titlului de campioana a Ligii I. "Clujul are campionii Romaniei la fotbal - CFR 1907 Cluj. Felicitari echipei, antrenorului, intregului staff, dar si patronilor si finantatorilor ... citeste toata stirea