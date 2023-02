Planul social-democratilor clujeni, sa-si recupereze primarii furati de PNL dar si sa coopteze noi membri

Daca la alegerile locale din 2020, liberalii clujeni, care pe cai mari fiind la momentul respectiv, au reusit sa preia de la PSD Cluj o buna parte dintre primari, inclusiv pe cei ai municipiilor Dej si Turda, roata s-a schimbat. Edilii din mai multe comunitati clujene si-ar fi aratat deja disponibilitatea de a reveni in PSD, in special cei care au mai fost in acest partid, dar nu doar ei, inclusiv primarii liberali si-ar fi manifestat nemultumirea cu privire la debandada actuala de la nivelul ... citeste toata stirea