Planurile-cadru pentru liceu, aproape de finalizare. Ce urmeaza?

Planurile-cadru pentru liceu vor fi adoptate in perioada mai-iunie, a afirmat ministrul Educatiei si Cercetarii, Daniel David, care a mentionat ca in luna martie va fi disponibil un chestionar online pentru comentarii ghidate suplimentare.Potrivit ministrului, in luna martie vor fi actualizate comisia si procedura de validare a planurilor-cadru.Dupa adoptarea planurilor-cadru, vor fi elaborate programele/continuturile, manualele si se va face un training profesorilor."Esinta este ca elevii ... citește toată știrea