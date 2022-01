Platforma de monitorizare a pandemiei, previziunile saptamanii: Romania se apropie de varful valului 5

Romania se apropie de varful valului 5 al pandemiei COVID-19, iar rata cresterii numarului de cazuri ar urma sa incetineasca, arata estimarile economistilor de la UBB, care monitorizeaza evolutia pandemiei si efectele ei in economie."Ne apropiem de varful valului 5. Modelul nostru de previziune estimeaza ca in cursul acestei saptamani vom asista in continuare la o crestere a infectiilor, rata cresterii insa se va incetini semnificativ", transmit economistii.Proiectiile sunt facute in cadrul ... citeste toata stirea