Platforma informatica din sistemul de asigurari de sanatate da, din nou rateuri, recmala medicii din Cluj/Nu este normal ca din cauza unui sistem informatic incorect elaborat si mult subdimensionat medicii sa valideze noaptea serviciile medicale acordate

"Incepand din 8 noiembrie 2023 platforma informatica din sistemul de asigurari de sanatate (PIAS) functioneaza cu mari deficiente, oficial in regim offline. In ultimele zile ratele de erori au ajuns sa depaseasca in mod constant 90%, dupa cum puteti vedea in poza alaturata, ceea ce ingreuneaza mult activitatea din cabinetele medicale:- nu se poate verifica pentru pacienti calitatea de asigurat,- nu se pot emite retete online,- nu se pot valida serviciile medicale acordate,- nu se pot ... citește toată știrea