Ploaie de amenzi, de 12.000 de euro, in doar primele doua zile din aceasta minivacanta, pe drumurile din Cluj, sute de soferi au fost amendati.In acest sfarsit de saptamana, in contextul minivacantei si a Planului de actiune "Blocada", politistii clujeni au intensificat activitatile de fluidizare si control al traficului rutier, de asigurare a ordinii si linistii publice, in scopul prevenirii si combaterii unor situatii de risc pentru cetateni. Pe strazi au iesit politistii de la toate ... citeste toata stirea