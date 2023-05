Ploaie de amenzi, de zeci de mii de euro, ieri la Cluj pe cel mai periculos drum din judet, DN1E60.Politistii din Cluj si Bihor au actionat ieri cu radare in cascada in 14 locuri pe drumul mentionat. Rezultatul - 134 de amenzi, in valoare de peste 110.000 de lei, dintre care 89 au fost constate la incalcarea regimului legal de viteza. Ca masura complementara politistii au retinut 20 de permise de conducere. De asemenea, au fost retinute si sapte certificate de inmatriculare.Intre altele ... citeste toata stirea