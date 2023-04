Mai multi soferi cu masini tari, care au fost amendati in lant pe Autostrada Transilvania in cursul zilei de vineri, 21 aprilie.Politistii din cadrul Brigazii Autostrazi au actionat pe tronsonul de autostrada Campia Turzii - Nadaselu, respectiv Targu Mures - Chetani, pentru combaterea nerespectarii regimului legal de viteza si impunerea unei disciplinei rutiere in randul conducatorilor auto.In urma activitatilor desfasurate de politisti, au fost aplicate 162 de sanctiuni contraventionale, ... citeste toata stirea