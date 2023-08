Ploaie de amenzi pe drumurile din Cluj in minivacanta din ultimele zile, s-a lasat cu sanctiuni de zeci de mii de lei.Astfel, in 12 si 13 august politistii din Cluj au legitimat peste 800 de persoane, au verificat aproximativ 400 de autovehicule, iar in urma constatarilor au aplicat 350 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 137.000 de lei, adica aproximativ 27.500 de euro. Politistii rutieri au actionat pe toate sectoarele de drumuri, in special in zonele in care s-au ... citeste toata stirea