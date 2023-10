Ploaie de amenzi pentru soferii din Cluj-Napoca in urma cu doua zile, peste o suta in doar patru ore.Politistii din Cluj-Napoca au iesit la impartit amenzi, au dat peste o suta in patru ore, in 3 octombrie intre orele 17 si 20 si 23 si miezul noptii. "Pe linie rutiera activitatile au vizat depistarea conducatorilor auto care nu respecta normele privind circulatia pe drumurile publice, actionandu-se cu preponderenta pentru depistarea conducatorilor auto care conduc sub influenta alcoolului sau ... citeste toata stirea