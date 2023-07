Ploi de proportii ieri in zona de est a Clujului, la fel si in cea din vest, DN1C a fost blocat de precipitatii, masinile sub 7.5 tone nu au mai putut inainta.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ieri ca in urma precipitatiilor abundente, s-a acumulat apa pe carosabil pe DN 1C, la kilometrul 535, localitatea Urisor din Cluj, iar autovehiculele cu masa mai mica de 7,5 tone ... citeste toata stirea