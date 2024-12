Ploi si ninsori, pana duminica dimineata, in cea mai mare parte a tarii

Meteorologii anunta ca, pana duminica dimineata, se vor semnala precipitatii in cea mai mare parte a tarii, mixte in Transilvania si Moldova, ninsori la munte, iar in restul tarii ploi. Totodata, a fost emis Cod galben de vant puternic, in sudul Moldovei, jumatatea estica a Munteniei si in Dobrogea. Un alt Cod galben de ninsori viscolite si polei vizeaza in Tulcea, Constanta, Ialomita si Calarasi.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabila de vineri, de la ora 18. ... citește toată știrea