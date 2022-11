PNL a depus un proiect de lege pentru accesul animalelor de companie in transportul in comun si in institutii publice

Sase parlamentari PNL au depus un proiect de lege pentru a permite accesul animalelor de companie in institutii publice si in mijloacele de transport in comun, transmite senatorul PNL Marcel Vela.Proiectul initiat de parlamentarii PNL Marcel Vela, Gheorghe Pecingina, Raluca Turcan, Maria - Gabriela Horga, George Siscu si George - Cristian Tuta prevede ca accesul sa fie permis "animalelor de companie, caini si pisici, indiferent de talie si de rasa, in institutii publice (...) daca acestea sunt ... citeste toata stirea