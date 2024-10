PNL Cluj a depus listele de candidati pentru alegerile parlamentare / Emil Boc: Doua misiuni vor avea parlamentarii PNL Cluj / Cine sunt candidatii cu locuri eligibile

PNL Cluj a depus, vineri, la Biroul Electoral, listele de candidati pentru alegerile parlamentare, anuntand un numar de 70.383 de semnaturi de sustinere, obtinute atat din municipiu cat si din judet. "Multumesc tuturor celor care au semnat si care apreciaza ca PNL poate reprezenta interesele Guvernului in Parlament", a transmis presedintele PNL Cluj, Daniel Buda. PNL Cluj mizeaza pe cel putin 3 locuri in Camera Deputatilor si cel putin un loc in Senat.Primarul Emil Boc a afirmat ca PNL Cluj ... citește toată știrea