"Podul de piatra"- varianta 2022, Neamt. Parodia unui actor clujean: "Nu va mai trece masina, nici tren/C-a fost betonul cu polistiren" VIDEO

Cunoscutul actor clujean Adrian Cucu a inregistrat varianta parodiata a cantecelului "Podul de piatra", dedicata presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene. Reabilitat acum o jumatate de an, podul de la Lutca, judetul Neamt, s-a prabusit, joi, in timp ce-l traversau doua masini. Un autocamion si o autoutilitara au fost surprinse in zona, unul dintre soferi ajungand la spital. Podul peste raul Siret care face legatura intre localitatile Sagna si Lutca, din judetul Neamt, se afla in ... citeste toata stirea