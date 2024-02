Podul peste Canalul Morii, criticat de clujeni, e provizoriu/"S-a montat cu toate avizele, inclusiv de la mediu pentru continuarea proiectului bazinului si salii de sport/Numai asa, constructorii pot aduce cele 8 grinzi de beton care sunt foarte lungi si

Un nou pod montat pe Canalul Morii a starnit indignare pe retelele de socializare atragand critici inspre activitatea Primariei, care, desi a reiterat dorinta de a reintroduce in oras si moderniza acest curs de apa, in realitate, accepta tot felul de enormitati ca podul montat pe strada Arges, in fata sediului Inspectoratului Scolar Judetean.Primaria, la solicitarea Actualdecluj.ro, a aratat ca nu a autorizat acest pod, avizele tinand de alte institutii dar si ca "lucrurile sunt mai ... citește toată știrea