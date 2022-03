Podul Portelanului si Parcul Feroviarilor, dupa ani de tergiversare a proiectelor, "lucrarile sunt in grafic", spune primarul Clujului

Emil Boc a vorbit in cadrul unei emisiuni live despre doua obiective mult asteptate care urmeaza a fi implementate pe parcursul acestui an. Potrivit edilului, la ambele proiecte lucrarile sunt in grafic. Dupa ani intregi de promisiuni, ar fi si cazul ca clujenii sa vada intr-un final rezultatele investitiilor cu care se lauda Primaria Cluj-Napoca.Intrebat de jurnalist, cand incep lucrarile la Podul Portelanului si Parcul Feroviarilor, primarul a tinut sa precizeze ca sunt doua lucruri complet ... citeste toata stirea