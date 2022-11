Podul Portelanului va fi finalizat in acest an. Boc: Stadiul lucrarilor a ajuns la 70%, durata de viata a podului este de 100 de ani

Podul Portelanului, supranumit si "Podul de Sare" va fi finalizat in acest an. Boc anunta ca stadiul lucrarilor la proiectul de peste 2,2 mil. euro a ajuns la 70%."Am verificat santierul obiectivului de investitii "Pod peste raul Somesul Mic situat pe strada Portelanului in municipiul Cluj-Napoca". In ultima saptamana a fost lansata calea de rulare a suprastructurii, structura metalica fiind pusa acum in pozitia finala. Lucrarile avanseaza conform graficului. La aceasta data, stadiul ... citeste toata stirea