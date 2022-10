Podul provizoriu de la Somesu Rece este aproape de finalizare - FOTO

Consiliul Judetean Cluj continua, in ritm alert, lucrarile de construire a podului provizoriu din localitatea Somesu Rece, comuna Gilau, situat pe drumul judetean 107P.Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj: "Am intreprins toate demersurile necesare urgentarii lucrarilor la acest pod, astfel incat sa fie finalizat la sfarsitul acestei saptamani. Ulterior constructorul va trece la demolarea podului vechi si ridicarea unuia nou, timp in care circulatia se va desfasura pe acest pod ... citeste toata stirea