Poeta clujeana Marta Petreu reprezinta Romania la ziua mondiala a poeziei, la Roma.Ziua de 21 martie a fiecarui an a fost dedicata de catre UNESCO poeziei, iar la Roma e organizat, de noua ani consecutiv, de catre Institutele Culturale Nationale din Uniunea Europeana (EUNIC), un maraton poetic. In acest an e moderat de criticul literar Marco Dotti si include o serie de lecturi in limba originala cu proiectia traducerii in limba italiana pe ecran, a 13 poeti invitati. E vorba de Christoph W. ... citeste toata stirea