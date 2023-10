Un clujean a surprins o scena incredibila intr-un magazin Mega din Cluj-Napoca. Angajatele spalat lazile in care stau fructele si legumele cu mopul cu care spalau si pe jos."Mega Image, de pe Strada Eugen Ionesco din Cluj, cred ca a depasit orice limita. Spala lazile (acum dimineata 20 Octombrie 2023) in care se tin fructe si legume vrac cu detergent de spalat podelele si cu acelasi mop.Nu mai zic ca au aruncat cartofii pe jos in aceeasi idee.Poate cateva din domniile voastre locuiesc in ... citeste toata stirea