Polei si ninsori in zona de munte a judetului Cluj! S-a intervenit cu utilaje de deszapezire

ANM a emis noi alerte de vreme rea. Zona de munte a Clujului a fost acoperita de polei in aceasta dimineata. Autoritatile anunta ca s-a intervenit cu utilaje de deszapezire pe mai multe sectoare de drum.Autoritatile judetene informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de miercuri, 17 aprilie, in urma caderilor de zapada si a temperaturilor negative inregistrate in ultimele 12 ore in zona de munte a judetului, pe mai multe sectoare de drum se circula ... citește toată știrea