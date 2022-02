Poligon de incercare auto pe o strada din Suceagu, comuna Baciu: Primarul Balazs Janos nu face nimic - FOTO

Locuitorii de pe strada Barcului, sat Suceagu, comuna Baciu, reclama faptul ca drumul arata ca un poligon de incercari pentru autoturismele 4X4."Aceasta este strada Barcului, din sat Suceagu, comuna Baciu, la doar 12 km de Cluj-Napoca, in 2022. Din pacate, nu-i pasa nimanui de situatia noastra. Am facut multe sesizari catre primarul nostru, Balazs Janos, dar din pacate, dupa cum se vede, nu s-a rezolvat nimic.Toata strada sufera si are nevoie sa se faca ceva, pentru ca nu mai putem ... citeste toata stirea