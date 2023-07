Ministerul Finantelor are pregatit un proiect pentru modificarea asigurarii obligatorii de raspundere auto, initiat de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Piata RCA se pregateste de o schimbare majora!Ministerul Finantelor are pregatit un proiect pentru modificarea asigurarii obligatorii de raspundere auto pentru prejudicii aduse tertilor prin accidente de vehicule, acesta avand ca initiator Autoritatea de Supraveghere Financiara.Acesta va ajunge in cel mai scurt timp pe masa Guvernului ... citeste toata stirea