Politia animalelor Cluj a facut razie la asociatiile de animale, in loc sa verifice modul in care sunt predati cainii de lupta abuzatorilor

Zeci de caini de lupta au fost restituiti miercuri, 18 ianuarie, proprietarilor care i-au abuzat, ca urmare a unei decizii a instantei pe care iubitorii de animale o contesta de zile bune. Oamenii si asociatiile care lupta pentru drepturile animalelor au facut si proteste si au cerut Politiei Animalelor din cadrul IPJ Cluj sa fie prezenta la adapostul din Turda in momentul predarii animalelor.Ce a facut Politia Animalelor in 18 ianuarie? S-a dus in control la asociatiile care protestau cel mai ... citeste toata stirea