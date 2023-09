Politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale din Cluj au ridicat patru persoane, care in 2021 au reusit sa insele un britanic, care dorea sa le vanda 41,69 de bitcoini, cea mai cunoscuta moneda virtuala din lume.Anchetatorii au facut 3 perchezitii domiciliare in 21 septembrie, in Bucuresti si Mures. Au participat forte de la Inspectoratul de Politie Judetean Cluj - Serviciul de Investigatii Criminale, care au primit sprijin de la Directia de Investigatii Criminale, Directia Generala de ... citeste toata stirea