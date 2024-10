Politia Cluj s-a autosesizat in cazul minorului care a batut mai multe femei pe Calea Baciului

Politia Municipiului Cluj-Napoca s-a sesizat din oficiu, in cazul minorului care a batut mai multe femei pe Calea Baciului. Reamintim ca un baiat de 17 ani a fost filmat in timp ce loveste fara mila mai multe tinere pe strada.Potrivit IPJ Cluj, se fac cercetari in cauza pentru a stabili cum s-a produs incidentul si pentru a identifica persoanele implicate."In urma difuzarii in spatiul public a unor imagini video care surprind o stare conflictuala pe o strada din Cluj-Napoca, in cursul zilei ... citește toată știrea