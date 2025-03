Politia Cluj s-a sesizat din oficiu in cazul taticului agresiv de la VIVO! Barbatul si-a iesit din minti si a spart parbrizul unei masini

Politistii clujeni s-au sesizat din oficiu in urma incidentului violent de sambata, 15 martie 2025, petrecut in parcarea mall-ului VIVO, unde un tatic a inceput sa loveasca necontrolat o masina, in urma unui conflict legat de prioritatea in trafic.Potrivit IPJ Cluj, este vorba despre un barbat de 42 de ani din Cluj-Napoca, cercetat acum sub aspectul savarsirii infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice si distrugere."In urma difuzarii in spatiul public a unor imagini ce ... citește toată știrea