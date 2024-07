Politia Cluj va avea propriul laborator pentru analiza probelor preluate de la soferii aflati sub influenta substantelor interzise

Este revolta printre soferi, odata cu intrarea in vigoare a OUG nr. 84/2024. E vorba despre testarea soferilor pentru consumul de droguri si alcool si de posibilitatea ridicarii permisului in cazul in care acestia refuza "sa sufle in fiola".Teama soferilor este justificata, avand in vedere si faptul ca multe teste sunt fals-pozitive."Testarea reprezinta doar un indiciu in ceea ce priveste posibilitatea ca acel sofer sa fi consumat substante interzise. Tocmai de aceea sunt recoltate probe ... citește toată știrea