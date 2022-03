Peste 8.200 de cetateni ucraineni au intrat marti in Romania, numarul fiind in crestere fata de ziua precedenta, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, in data de 29 martie, in interval de 24 de ore, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 55.752 de persoane, dintre care 8.261 de cetateni ucraineni (in crestere cu 8,3% fata de ziua precedenta). ... citeste toata stirea