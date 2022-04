Politia din Cluj s-a sesizat azi dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu un cal tras in spatele unei masini, intr-o comuna din judet.Azi politistii Biroului pentru Protectia Animalelor s-au sesizat din oficiu si au demarat verificari, in urma aparatiei pe o platforma de socializare a unor imagini in care se observa un cal legat de un autoturism pus in miscare. "In cadrul verificarilor se vor stabili imprejurarile desfasurarii incidentului, la finalizarea acestora ... citeste toata stirea