Bombardierul care s-a urcat in picioare pe monumentul de la Turnul Pompierilor, iar apoi a amenintat o tanara intr-un autobuz din Piata Marasti, face ce vrea si nimeni nu il trage la raspundere.Acesta s-a filmat, in urma unei provocari pe TikTok, in timp ce arunca apa dintr-o oala / galeata in parbrizul soferilor care treceau pe Bulevardul Muncii, dar politia nu a luat nicio masura, cu toate ca fapta respectiva putea duce la un accident deosebit de grav."Uitati ce face tiganul ce s-a urcat ... citeste toata stirea