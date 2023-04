Politistii clujeni au reusit sa identifice minorii, care in duminica de Paste au furat un capac de cupru de cristelnita si au facut debandada in interiorul Bisericii Sfantul Mihail din centrul Clujului.Preotul paroh si prim-protopopul Attila Laszlo a transmis, marti seara, catre agentia ungara de presa MTI faptele intamplate in duminica Pastelor.Ancheta realizata de politisti a relevat ca in biserica romano-catolica din centru, care a fost recent renovata complet si care este un simbol al ... citeste toata stirea