Politia il cauta pe fostul profesor universitar Bone Ferenc, suspect in cazul Beatei Molnar, femeia gasita moarta in judetul Bihor

Bone Ferenc, fost profesor in cadrul Universitatii Sapientia, este cautat de politie. Are antecendente legate de violenta domestica. Masina sa, un logan cu nr. AR-51-LAC a fost dat in urmarire de politie. Bone Ferenc este principalul suspect in cazul Beatei Molnar, femeia disparuta din Cluj-Napoca la finalul saptamanii si gasite moarte in judetul Bihor. UDMR Cluj a transmis un mesaj de condoleante prin care deplange moartea Beatei Molnar, care a lucrat in cadrul organizatiei. Pe retelele de ... citeste toata stirea