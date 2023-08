Politistii clujeni anunta disparitia unui barbat in varsta de 63 de ani din localitatea Floresti, judetul Cluj. Din primele date, barbatul ar fi plecat voluntar de acasa vineri, in data de 18 august si nu a mai revenit."La data de 18 august a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati despre faptul ca numitul Petras Ioan, in varsta de 63 de ani, (persoana aflata in scaun cu rotile) a plecat voluntar la aceeasi data, in jurul orei 17.00, de la imobilul situat ... citeste toata stirea