Politia locala a evacuat comunitatea de romi din spatele Iulius Mall Cluj - FOTO

Comunitatea de romi care s-a format pe strada Galati, in spatele Iulius Mall Cluj, a fost evacuata, anunta Politia Locala Cluj-Napoca."In urma verificarilor efectuate de catre politistii locali din cadrul Biroului de Ordine Publica Zona VII, in data de 26.05.2022, au fost aplicate 3 sanctiuni contraventionale conform HCL nr. 191/2009 privind buna gospodarire a Municipiului Cluj-Napoca, in valoare totala de 2000 lei, persoanelor depistate pe terenul situat in imediata apropiere a imobilului cu ... citeste toata stirea