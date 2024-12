Politia Locala din Cluj-Napoca a fost in slujba lui Mos Nicolae! Cadouri surpriza pentru elevii clujeni

Cu ocazia zilei de Mos Nicolae, Politia Locala din Cluj-Napoca a adus zambet pe chipurile elevilor clujeni inca de la primele ore ale diminetii.In autobuzele scolare care ii transportau pe elevi la scoala, politistii locali au oferit cadouri, surprinzandu-i placut pe cei mici.Elevii au primit dulciuri, un zambet si o urare celor care poarta numele de Nicolae sau Nicoleta."Politia Locala a fost in slujba lui Mos Nicolae in aceasta dimineata si a oferit cadouri micutilor elevi clujeni in ... citește toată știrea