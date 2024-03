Politia Locala imparte amenzi de milioane de euro intr-un an la Cluj-Napoca, dar numai o treime se incaseaza

Degeaba dau amenzi de milioane de euro, caci putine se platesc: raportul Politiei Locale din Cluj-Napoca arata ca desi s-au dat zeci de mii de amenzi, in valoare de milioane de euro, putine sunt cele achitate: mai exact, amenzi de 30 de milioane de lei in doi ani, adica sase milioane de euro, dar in total s-au incasat 8.8 milioane, adica o treime.Cifrele vin din raportul Politiei Locale din Cluj-Napoca pe anul trecut, publicat in urma cu cateva zile. S-au dat zeci de mii de procese verbale, ... citește toată știrea