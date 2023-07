Peste 1.500 de persoane sunt cercetate pentru infractiuni la domeniul silvic, in primele sase luni ale anului, iar in aceeasi perioada politistii au dat amenzi in valoare de peste 13 milioane de lei, transmite news.ro.Politia Romana a transmis sambata, printr-un comunicat de presa, ca in primele 6 luni ale anului 2023, au fost desfasurate aproximativ 22.000 de controale pe linie silvica, in urma carora politistii au intocmit 6.509 dosare penale, in care sunt cercetate peste 1.500 de persoane. ... citeste toata stirea