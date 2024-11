Politia verifica depozitarea sacilor cu voturi din turul I al alegerilor prezidentiale din Cluj, dupa sesizari ca o parte ar fi nesigilati

O echipa operativa constituita la nivelul politiei din Cluj a demarat cercetari, dupa ce a fost sesizata asupra unor nereguli privind depozitarea buletinelor de vot in Cluj. Potrivit cercetarilor efectuate sub aspectul infractiunii de rupere de sigilii, pana in prezent, nu au fost constatate nereguli.Politia Municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata in 29 noiembrie de catre un membru al Biroului Electoral Judetean Cluj, prin apel la 112, cu privire la faptul ca in spatiul de depozitare ... citește toată știrea