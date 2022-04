Politicianul din Cluj cu "14 apartamente" primite donatie a revenit in Consiliul Judetean Cluj: "Le-am luat inapoi!"

Laurentiu Oprea (PSD) a revenit in Consiliul Judetean Cluj, dupa ce colegul lui Ioan Salatioan a fost declarat incompatibil de Agentia Nationala de Integritate.Oprea a mai fost consilier judetean, timp de doua mandate, dar in 2020 a spus ca nu mai vrea sa fie pe lista PSD.Oprea a devenit faimos tot in acelasi an, dupa ce in declaratia de avere i-au aparut 14 apartamente donate de fiul lui.In declaratia de avere din 2020, Laurentiu Oprea a trecut 14 apartamente, fara ca pana atunci sa fi ... citeste toata stirea