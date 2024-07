Politist clujean, prins chiar de colegii lui intr-o masina fara numere de inmatriculare/ Testul a aratat ca politistul consumase substante interzise

In timpul unei razii in trafic pe o strada din comuna Floresti, politistii din Cluj au oprit o masina fara numere de inmatriculare si au descoperit ca la volan se afla un coleg de-al lor, un politist in varsta de 38 de ani, aflat in timpul liber. Soferul a fost testat cu drugtestul, care a indicat prezenta substantelor interzise in organism.De asemenea, politistii au constatat ca masina nu era inmatriculata. Politistul a fost dus la o unitate medicala pentru prelevarea de probe biologice, ... citește toată știrea