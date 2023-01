Politist clujean trimis in judecata de DNA Cluj pentru trafic de influenta. Victima a "soptit" din dosar si acum risca sa piarda si banii

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, agentului de politie Vasile Suciu, din cadrul Politiei Municipiului Cluj-Napoca, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de influenta.Alaturi de el a fost trimisa in judecata si o persoana fizica fara calitate speciala, acuzata de savarsirea infractiunii de favorizarea faptuitorului."In perioada decembrie 2019 - februarie 2020, inculpatul Suciu ... citeste toata stirea