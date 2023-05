Un politist care dirija traficul intr-o intersectie din Alba Iulia a fost lovit, joi, 4 mai dimineata, de o soferita care circula in zona. Agentul a suferit rani usoare la un brat si a avut nevoie de ingrijiri medicale, arata agerpres.roAccidentul a avut loc joi, 4 mai, dimineata, in jurul orei 08:00, la intersectia strazii Stefan cel Mare cu Calea Motilor din Alba Iulia. Agentul de politie se afla in intersectie pentru a dirija traficul. Cand a trecut pe langa el, o soferita de 62 de ani l-a ... citeste toata stirea