Politist din Dej condamnat la inchisoare dupa ce ar fi oferit servicii de transport cu o autoutilitara

Un politist din Dej are dosar penal pentru mai multe infractiuni - efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la inselaciune.E vorba de un agent de Politie din Dej, trimis in judecata cu acordul de recunoastere a vinovatiei de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj. Anchetatorii spun ca politistul in perioada noiembrie 2020 aEuro" mai 2024 a efectuat acte, constand in operatiuni financiare ca acte de ... citește toată știrea