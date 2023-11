Tribunalul Cluj a dispus condamnarea a doi agenti de politie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, abuz in serviciu si fals intelectual la pedeapsa de 5 ani si 3 luni inchisoare, respectiv la pedeapsa de 4 ani inchisoare, in regim de detentie, aplicand, totodata, celor doi politisti si pedepse complementare."Din probatoriul administrat, a rezultat faptul ca, in perioada mai-octombrie 2021, cei doi agenti de politie au pretins, ... citeste toata stirea