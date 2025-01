Politistii au iesit ,,la vanatoare" de livratori pe strazile din Cluj! 100 dintre ei au fost sanctionati. S-au dat amenzi de mii de lei - FOTO

Livratorii din Cluj au fost luati la control de politistii clujeni! Actiunea a avut scopul de a preveni evenimentele rutiere ce implica livratori, in special biciclisti, conducatori de trotinete electrice si de motocicluri.Astfel, in perioada 14 - 22 ianuarie a.c., politistii Biroului Rutier Cluj, impreuna cu efectivele din cadrul sectiilor 1-7 Politie din Cluj-Napoca au oprit in trafic transportatori de marfuri alimentare si non-alimentare, pentru controaleAmenzi de mii de leiIn urma ... citește toată știrea