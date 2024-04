Politistii BCCO Cluj descind in Maramures intr-un dosar de punere in circulatie a bancnotelor false, gasesc zeci dupa ce autorii ar fi cumparat bunuri de valoare redusa in Iasi

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate din Cluj descind in Maramures intr-un dosar de punere in circulatie a bancnotelor false, gasesc zeci dupa ce autorii ar fi cumparat bunuri de valoare redusa in Iasi.Astfel, luni politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu cei ai Oficiului National Central pentru Combaterea Falsului de Moneda si ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea Parchetului de pe langa ... citește toată știrea